Il Carnevale quest'anno sarà senza sfilata del corteo ma rimane la festa con le scuole ai giardini

MONTE URANO - Scuola primaria protagonista dell’edizione numero 45 del carnevale monturanese. Il 2022 sarà il terzo anno consecutivo in cui la consueta sfilata del corteo mascherato, con mille figuranti per le vie del centro calzaturiero, non avrà luogo a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. La Proloco Monte Urano, che organizza il carnevale, anche quest’anno ha ideato un’edizione che avrà come giornata clou quella del 6 marzo, quando presso i giardini pubblici ci sarà un pomeriggio di animazione, musica e intrattenimento.



Sabato scorso, 5 febbraio, Proloco e amministrazione comunale hanno consegnato i kit per il “laboratorio di cartapesta” a circa 80 alunni delle tre quinte classi della scuola primaria “Don Milani”. «Il progetto è nato diversi anni fa per far riscoprire la manualità e lo sviluppo della propria fantasia ai bambini ed è diventato importante quando è arrivata la pandemia che ha impedito il regolare svolgimento del carnevale» ha detto la presidente della Proloco Monte Urano Lucia Gallucci, che insieme alla sindaca Moira Canigola, ha consegnato il materiale, ricevuto con entusiasmo dagli alunni. È stato chiesto loro di replicare con la cartapesta il cappello di Re Carnevale. Avranno tempo fino a mercoledì 23 perché poi dal giorno successivo le loro creazioni saranno esposte fino a domenica 6 marzo presso i giardini pubblici.

«Altro obiettivo del progetto è stato quello di far scoprire ai bambini la gioia del carnevale, far sì che si possano appassionare per poter poi diventare i futuri figuranti e promotori di questa festa» conclude Lucia Gallucci. Le altre iniziative della Proloco partiranno lunedì 14 febbraio: in collaborazione con Mun Market, i negozianti esporranno alcune fotografie storiche delle precedenti edizioni del carnevale. Per le vie di Monte Urano verranno inoltre affissi manifesti con “I volti del carnevale”.



Infine, i giardini pubblici saranno teatro di un contest social. Dal 14 febbraio al 6 marzo sarà presente una postazione dove le persone potranno realizzare il proprio video e condividerlo sulle pagini social del carnevale monturanese. Domenica 6 marzo sarà la giornata conclusiva. Dalle ore 15, sempre ai giardini pubblici avverrà la consegna degli attestati del laboratorio dei bambini della primaria e sono previsti spettacoli di animazione, musica e intrattenimento.

