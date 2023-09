Porto Sant'Elpidio, matrimonio in casa Fratelli d'Italia: il capogruppo comunale Marcotulli si sposa con Martina. Tra gli invitati anche Acquaroli. Le foto

PORTO SANT'ELPIDIO - Fiori d’arancio per il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, il geometra Giorgio Marcotulli che stamattina in chiesa ha sposato Martina Stortini. «E’ proprio vero, ci sposiamo! Siamo felicissimi e non stiamo più nella pelle, vogliamo che questo sia un giorno speciale per tutti», hanno detto gli sposi.

Il progetto di vita

L’unione nella Chiesa della Santissima Annunziata a Porto Sant'Elpidio e la festa è proseguita a Villa Lariano a Marina Palmense.

Giorgio e Martina, lui geometra e lei architetto (splendida in abito Bengasi), si sono conosciuti nel 2015 perché lui aveva bisogno di lei, ossia di un aiuto nel suo studio avviato ormai da qualche anno. Tra geometra e architetto si sono subito intesi.

Lockdown fatale

«Ed eccoci qua, eravamo due ragazzi con tante cose per la testa e l’idea di conoscerci meglio non faceva parte dei piani, così abbiamo passato anni a compilare pratiche e supervisionare cantieri, spalleggiandoci a vicenda ma, arrivato il fatidico 2020 che ci ha scombussolato tutti i piani per il futuro, siamo rimasti tanto tempo insieme e, lavorando da soli in pieno lockdown, abbiamo capito che qualcosa di diverso stava per nascere». A festeggiarli, oltre a parenti e amici, anche molti volti noti della politica come il governatore Francesco Acquaroli, la senatrice Elena Leonardi e il consigliere regionale Andrea Putzu oltre ovviamente al sindaco Massimiliano Ciarpella e la giunta comunale al completo.