PORTO SANT'ELPIDIO - Fiori d’arancio per il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, il geometra Giorgio Marcotulli che stamattina in chiesa ha sposato Martina Stortini. «E’ proprio vero, ci sposiamo! Siamo felicissimi e non stiamo più nella pelle, vogliamo che questo sia un giorno speciale per tutti», hanno detto gli sposi.