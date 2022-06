Lupa con i cuccioli vaga in cerca di cibo: ha sbranato già un pony e un caprone: «Fate attenzione». Ecco dove sono stati avvistati

FERMO Una lupa con i figliolotti in giro per il Fermano, ha sbranato un pony e un caprone. E’ stata vista in giro per l’aviosuperficie da un agricoltore. I cucciolotti sono stati visti da alcune persone a passeggio per la campagna. Da tre giorni la lupa si aggira nell’entroterra fermano in cerca di cibo per i suoi cuccioli. Sono stati avvisati sia il Wwf che l’associazione che si occupa di recupero degli animali selvaggi da mettere in sicurezza. Parliamo di volontariato, i volontari sono pochi e i casi di animali selvatici da recuperare sono tanti, vivi o, purtroppo morti.



I dubbi

In questo caso potrebbe trattarsi di un ibrido, un incrocio tra lupo e cane. La femmina è stata avvistata alle 6 di mattina. Bisogna interrogarsi sul perché questi animali, specie protetta, scendono a valle, vicino a centri abitati dove mai si erano spinti prima. Vi arrivano seguendo le prede: cinghiali, cerbiatti e caprioli. Questi avvistamenti di prima mattina non sono più casi limite, gli ibridi sono più abituati all’uomo. Emerge, su tutto, il dato ecologico. La presenza di lupi e cinghiali va di pari passo con l’abbandono della coltivazione agricola in vaste aree di territorio collinare. In questo caso una mamma di lupa si spinge fin dove può per procurarsi il cibo per i suoi figli ma il lupo non è una minaccia per l’uomo, è schivo e alla presenza della persona fugge.

so. am.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA