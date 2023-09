Orsa Gemma, il paese esasperato: «Ruba torte e dolci». Le irruzioni nelle cucine delle case, ha interrotto concerti e spaventato bambini

L ’orsa Gemma, la più anziana del Parco, con il suo pelo un po’ rado e gli occhietti furbi, ieri ne ha combinata un’altra delle sue. Ha divorato una torta e una crostata, appena sfornate per gli ospiti di un albergo di Scanno , cittadina del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, meta di innamorati che vanno a rinnovare le loro promesse nel romantico lago a forma di cuore .

Gemma, che ha più di 20 anni, è entrat a nella cucina della struttura “Mille Pini” e, affamata, ha fatto una scorpacciata di dolci. Con le zampe ha buttato a terra le teglie, una dipendente dell’hotel , attirata dai rumori, è corsa in cucina , è sobbalzata quando si è trovata di fronte l’orsa, ma è riuscita lo stesso a filma re tutto . Dopo qualche ora, l’orsa è entrata nel giardino di una villa poco distante dall’hotel e , dopo aver annusato l’ambiente, si è seduta sul pianerottolo della casa, come fosse la sua tana . «N on posso vivere così, io muoio. Sono sola. Ci siamo guardati - ha detto la donna spaventata, rivolgendosi alle persone intervenute per cercare di allontanare l’ animale - Se la sera esco fuori casa per prendere qu a lcosa e mi trovo l’orso? » .

RECINTO ELETTRICO

Subito è stato informato l’ente Parco che è intervenuto sul posto. Per evitare nuove incursioni nell’albergo ha incaricato alcuni tecnici per installare un recinto elettrico nella parte posteriore della cucina. Quanto al blitz nella villetta sono stati chiamati i carabinieri forestali, ma allontanare Gemma da Scanno sarà difficile, l’orsa è “cittadina onoraria”. È munita di radiocollare, non più funzionante , quindi è problematico anche seguirla . Per tutta l’estate ha girovagato per giardinetti, case e parcheggi della cittadina spaventando, nel suo piombare all’improvviso, anche una donna incinta e un gruppetto di ragazzini, senza mai aggredire nessuno o avere atteggiamenti ostili. Ma nel paese serpeggia la paura.