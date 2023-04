Orso con due cuccioli si aggira tra le case in Abruzzo, il sindaco: «Massima prudenza»

COLLAMELE - Ieri mattina a Collarmele (L'Aquila) è stato notato un orso con i suoi due cuccioli. A darne comunicazione è stato il primo cittadino, Tonino Mostacci, che ha invitato la popolazione alla massima prudenza. «I carabinieri forestali e i guardiaparco - fa sapere il sindaco - sono stati già allertati ed hanno già provveduto a fare sopralluoghi. Da quanto mi è stato rappresentato le orme puntano verso le montagne ma comunque invito tutti alla massima prudenza e a segnalare eventuali altri avvistamenti».

Dopo il tragico episodio accaduto al 26enne runner aggredito e ucciso nei boschi in Trentino, un po' di paura si è diffusa anche nei centri marsicani visitati dall'orso marsicano. A Collarmele le incursioni dell'orso si sono verificate spesso negli ultimi anni. Addirittura Juan Carrito, morto dopo essere stato investito da un'auto, faceva irruzione nelle case. E il caso che destò più clamore fu quello relativo all'irruzione in un giardino in cui erano presenti due bambini molto piccoli che rimasero impressionati e terrorizzati. Le urla attirarono l'attenzione del papà e del nonno che prontamente allontanarono l'animale. In questi centri montani, in estate, è facile che ci si possa imbattere in un orso e l'evento ha spesso enorme risalto sui mass media e sul web. L'anno scorso c'è stato un caso dubbio in Abruzzo, nel Parco Nazionale, ma non è stato possibile confermarlo. Una percentuale di attacchi si registra comunque a livello europeo: la maggior parte si segnala in Romania, Slovacchia, Svezia e Finlandia.