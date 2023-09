GROTTAZZOLINA - Ha fatto salire un uomo e il suo cane a bordo dell’auto mentre erano in balia di tre pitbull inferociti. È stato provvidenziale l’intervento di un operatore della polizia stradale di Fermo, protagonista di un avventuroso salvataggio a favore di un 75enne e del suo quattro zampe. Il poliziotto non era in servizio, la sera del 28 agosto scorso. Mentre si trovava in piazza Marconi a Grottazzolina, ha sentito in lontananza le urla di una voce maschile, provenienti dai giardini pubblici adiacenti. Si è avvicinato e si è trovato davanti tre cani di grossa taglia, che avevano accerchiato un uomo ormai sanguinante, con un cagnolino in mano che tentava di proteggere dalla furia degli altri animali.



La scelta



L’operatore è salito al volo sulla sua auto, pensando di utilizzarla come protezione dai tre pitbull. Si è avvicinato a bordo del veicolo all’anziano in difficoltà, che conosceva, incitandolo ad entrare all’interno dell’abitacolo prima possibile. Pur dolorante, il 75enne è riuscito ad aprire lo sportello e salire in auto, mettendosi in salvo insieme al suo piccolo amico.



Lo sportello



I tre pitbull hanno provato anche a gettarsi contro lo sportello, ringhiando, ma ormai il peggio era passato e l’agente non ha avuto difficoltà, a quel punto, a seminare i tre animali e riaccompagnare la vittima dell’aggressione a casa. Successivamente l’uomo è stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale Murri, ricevendo una prognosi di 20 giorni per le lesioni provocate dai morsi. Illeso invece il cagnolino: il suo proprietario non ha esitato a rischiare la propria incolumità per difenderlo e lo ha preso in braccio, attirando così su di sé la furia dei pitbull, lasciati colpevolmente liberi. Il loro proprietario è stato individuato immediatamente dal personale della polizia di Stato, è stato sanzionato per la mancata custodia degli animali e segnalato all’azienda sanitaria.