Aggredito da tre pitbull, uomo salvato grazie all'intervento di un poliziotto della Stradale

GROTTAZZOLINA - La sera del 28 agosto un operatore della Polizia Stradale di Fermo che si trovava in piazza Marconi a Grottazzolina libero dal servizio, udendo le urla di una persona di sesso maschile provenienti dai giardini pubblici, andava a verificare cosa stesse accadendo.

Il poliziotto si trovava davanti ad una scena raccapricciante: tre cani di grossa taglia stavano aggredendo un conoscente di circa 75 anni che chiedeva disperatamente aiuto, sanguinante e con in mano un cagnolino.

L’operatore, essendo abituato alla gestione di situazioni di emergenza, decideva di salire sulla propria autovettura utilizzandola come “protezione”, raggiungeva il signore aggredito e lo esortava ad entrare all’interno del veicolo.

Quest’ultimo, riconoscendo il poliziotto, entrava faticosamente all’interno dell’autovettura insieme al suo cagnolino.

A sua volta i cani si gettavano contro la fiancata del veicolo ma l’operatore, ripartendo immediatamente, li seminava e riportava il signore anziano in salvo a casa.

L’aggredito, visitato successivamente dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, riceveva una prognosi di 20 giorni per le lesioni subite dai morsi dei pitbull, mentre il proprio cane non riportava ferite.

Il signore riferiva che era stato aggredito perché, nell’intento di proteggere il proprio cagnolino prendendolo in braccio, veniva raggiunto dai pitbull che, girando liberi per Grottazzolina, alla vista del loro simile, cercavano di azzannarlo. Il proprietario dei cani, immediatamente individuato, è stato sanzionato per la mancata custodia degli animali e segnalato all’Azienda sanitaria competente.