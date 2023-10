GROTTAZZOLINA - Allarme la scorsa notte a Grottazzolina dove è andata a segno la banda del bancomat. Un boato ha scosso il quartiere, finendo per svegliare anche numerosi residenti. In sostanza i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Bper per fuggire poi con il bottino: il colpo è stato effettuato poco prima delle 3.30 quando ormai in giro non c’era più nessuno. O quasi. I banditi hanno preso di mira lo sportello della filiale che si trova in contrada Papa Giovanni XXIII, che negli ultimi decenni si è sviluppata come un vero e proprio quartiere della città.

Con l’esplosione è stata scardinata la cassaforte contenente i soldi e i banditi sono riusciti ad arraffare le banconote per un bottino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30mila euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Fermo, coadiuvati dai vigili del fuoco, sempre di Fermo, e dalla vigilanza interna della banca, compreso il direttore della filiale. La prima mossa è stata acquisire i filmati delle telecamere interne per cercare di ricostruire quanto accaduto, anche se è probabile che i banditi abbiamo agito con il volto coperto e usato un’auto rubata.



In pratica avrebbero utilizzato una sorta di bomba artigianale fatta con polvere da sparo e hanno messo a segno il colpo in pochi secondi: vista la dinamica si dovrebbe trattare di una banda specializzata. Potrebbero essere utili alle indagini anche le similitudini con altri colpi messi a segno anche fuori regione. Di solito queste bande lasciano subito il territorio dopo aver effettuato la rapina. L’esplosione ha provocato alcuni danni anche ai locali del servizio bancario, sfondando alcuni muri interni. Uno scoppio molto forte: evidentemente i banditi sono voluti andare sul sicuro e hanno deciso di utilizzare una grande quantità di polvere da sparo: le tracce sono al vaglio degli inquirenti.