Fermo, uomini violenti nei guai: uno picchia la compagna, l'altro prende a bastonate il vicino

FERMANO - Uno picchia la moglie, l'altro prende a bastonate il vicino: nei guai due uomini violenti del Fermano, entrambi denunciti dai carabinieri. I carabinieri di Pedaso hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, un giovane albanese che da almeno due anni, mosso dalla gelosia, sottoponeva a reiterati comportamenti molesti ed aggressivi - anche di natura fisica, la propria compagna. Avviate le procedure per l’attivazione del codice rosso.

Un'altra denuncia per lesioni personali aggravate e minaccia è arrivata da parte dei carabinieri di Servigliano nei confronti diun 50enne bulgaro che nel corso di una lite condominiale, a veva minacciato e colpito con un bastone un 64enne di Montappone, provocandolgi una “contusione dell’emicostato”.