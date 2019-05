Sorprendono il ladro in casa di notte due fratelli lo cacciano a bastonate

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Sorprendono il ladro in casa e lo mettono in fuga a suon di bastonate. Protagonisti della coraggiosa reazione due fratelli che hanno visto minacciati i loro beni da uno sconosciuto cercava di intrufolarsi nella loro casa. È accaduto all’alba di lunedì scorso in una delle abitazioni della zona industriale di Porto Recanati a Santa Maria in Potenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di viale Europa che mantengono, però, il massimo riservo su quanto accaduto. L’episodio, sarebbe avvenuta poco dopo le 5 della mattina.