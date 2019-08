Vandali scatenati in spiaggia: lettini squarciati con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nuovo raid vandalico sulla spiaggia, questa volta a Lido Di Fermo. Ad essere preso di mira è stato lo chalet “NoveNove”, dove peraltro già due notti fa due lettini erano stati danneggiati. E’ stato il figlio della signora titolare dello chalet che, riaprendo, ha notato quanto accaduto. Andando in spiaggia per preparare lettini ed ombrelloni davanti ai suoi occhi l’orribile scena: un gran numero di lettini rotti, sfasciati.La tela delle attrezzature, infatti, è stata squarciata molto probabilmente con un coltello. Un ennesimo danno alle attrezzature dei balneari causato da ignoti vandali. Il danno al Novenove, stando a quanto si apprende, ammonterebbe intorno ai 2.000 euro, tale dovrebbe essere la somma necessaria al riacquisto dei 20 lettini inutilizzabili, o per lo meno alla loro riparazione.