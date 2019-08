Va a parcheggiare: le svuotano la bancarella di prodotti artigianali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Chiusura amara per il mercatino di Fermo. Ieri pomeriggio, durante l’ultimo appuntamento della manifestazione, si è verificato un furto. Vittima un’espositrice che, dopo aver allestito il suo banchetto, si è allontanata per qualche minuto per andare a parcheggiare l’auto.Al ritorno la brutta sorpresa: quasi tutta la merce era stata portata via da qualcuno che ha approfittato dell’assenza della donna per svuotare il tavolo. Sono così spariti acquerelli, bamboline artigianali e collane fatte a mano. Le sue creazioni che, con passione, giovedì dopo giovedì, ha esposto nel cuore della città.