Shopping a scrocco: ragazza minorenne nei guai, l'amica scappa

ANCONA - Sembravano clienti interessate all’acquisto di accessori trendy e vestiti all’ultima moda. Ne hanno selezionati alcuni, li hanno provati nei camerini, ma quando sono arrivate alle casse, è scattato il piano: uscire dal negozio senza pagare. Qualcosa però è andato storto.Una commessa si è accorta che le baby ladre stavano armeggiando e nascondendo qualcosa nelle borse, così si è avvicinata e ha chiesto spiegazioni. Panico. Una ragazzina è riuscita a sfuggire. L’amica no. E’ rimasta nel negozio, sotto il fuoco di domande dei responsabili che alla fine hanno chiamato il 112 quando hanno realizzato che stava per essere consumato un furto. La bravata rischia di costare caro a una minorenne anconetana che martedì, attorno alle 18,30, si è dedicata allo shopping a scrocco da Terranova in corso Garibaldi. E’ stata beccata con un paio di jeans nascosti in una borsa.