Buoni spesa alle famiglie, finora mille i beneficiari. Aiuti anche ai ristoratori in difficoltà

FERMO - Non si ferma l’erogazione dei buoni spesa alimentari da parte dei Comuni del Fermano verso le proprie famiglie che sono in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Da prima di Natale ad oggi più o meno tutti i Comuni hanno provveduto o stanno provvedendo a consegnarli ai cittadini che ne hanno fatto domanda.

Mille sono i bonus che fino ad oggi sono stati consegnati alle famiglie in difficoltà e in situazioni di fragilità nella città di Fermo, così ha scritto sui social qualche giorno fa il sindaco Paolo Calcinaro. Non solo famiglie, perché nelle scorse settimane la sua giunta ha deliberato interventi di sostegno a quelle attività di ristorazione in particolare situazione di difficoltà causate anche e soprattutto dalle chiusure per via del Covid.



Le attività economiche

Sempre alla pandemia sono legati gli interventi di sostegno per le micro, piccole e medie imprese nonché associazioni che si qualifichino quali operatori economici, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, il cui bando, disponibile sul sito comunale, scadrà il prossimo mercoledì 17 febbraio. Contributi, come noto, per sviluppare le capacità di risposta delle aziende alla crisi generata dall’emergenza sanitaria. Non sono strettamente legati al Covid, ma di sicuro rappresenteranno una boccata di ossigeno per le attività commerciali cittadine fiaccate dalla crisi da Coronavirus, i buoni spesa estratti ieri durante la festa di carnevale andata in onda in diretta televisiva, per un valore di 4.500 euro complessivi.



Il ritiro

Potranno essere ritirati a partire dal 22 febbraio prossimo ed essere spesi, entro il 29 marzo, in uno degli esercizi commerciali facenti parte della lista che sarà resa nota questa settimana. Scaduti alla fine di gennaio i bandi più recenti di Campofilone e Sant’Elpidio a Mare, le famiglie di Petritoli avranno ancora tempo fino ad oggi alle 13 per fare domanda di assegnazione per i 9.069 euro di contributi complessivamente disponibili, dopo che già in precedenza ne erano stati assegnati per un importo totale di 8250 euro. Domani scadrà invece quello per le famiglie di Falerone, che assegnerà 120 euro a nucleo più 60 per ogni componente, qualora la famiglia non abbia altri sostegni; il contributo scende rispettivamente a 60 e 30 se a richiedere il buono spesa sono famiglie che percepiscono altre forme di aiuti.



Gli altri Comuni

Anche i Comuni di Magliano di Tenna e Ponzano hanno pubblicato un bando, per i cui contributi c’è tempo fino al 27 febbraio prossimo per fare domanda. Nel primo dei due comuni, saranno assegnati 100 euro per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 500€ con 5 persone o più in famiglia; stesso meccanismo, ma 140€, poi 200, 260, 320 e 380 per le famiglie di Ponzano di Fermo. Altre città, come quella di Porto San Giorgio, aveva previsto prima di Natale contributi per circa 500 euro a famiglia e 600 € per alcune tipologie di attività economiche. Il tutto in attesa di capire se e in che modo arriveranno i nuovi ristori, che erano già stati previsti dal Governo Conte, e che dovranno eventualmente essere concessi dal neonato Governo Draghi.

