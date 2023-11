Curriculum di reati ampio e assortito, foglio di via obbligatorio per marito e moglie

FERMO Il Questore di Fermo ha emesso nei giorni scorsi due fogli di via obbligatorio ad un uomo e una donna, marito e moglie, di origine campana, rispettivamente per quattro ed un anno. La coppia infatti, con numerosissimi precedenti penali per svariati reati, con particolare riferimento alle truffe, era solita agire in tutta Italia per perpetrare azioni delittuose contro il patrimonio.

I due agivano spesso in coppia ma in diversi casi, anche singolarmente. Frequenti sono stati gli episodi nei quali, carpendo la fiducia di albergatori e ristoratori di varie zone d’italia, dissimulando il proprio stato di insolvenza e spacciandosi per commercianti, consumavano pasti oppure fruivano di alloggio, salvo poi allontanarsi senza saldare il conto: in molti casi le truffe avevano riguardato anche il pagamento di pedaggi autostradali con accumuli di debito per svariate migliaia di euro.

La coppia però era anche solita perpetrare truffe ad anziani con l’ormai consoliditato metodo del parente con problematiche di varia natura con le forze dell’ordine, onde carpire la fiducia della vittima di turno per farsi consegnare denaro e altre utilita’, al fine di risolvere fantomatiche problematiche di carattere giudiziario.

In particolare, la coppia veniva sorpresa a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata, con atteggiamento particolarmente sospetto, all’interno del parcheggio di un centro commerciale del Fermano, probabilmente alla ricerca di vittime da truffare.

Ciò che attirava l’attenzione degli agenti era la circostanza che, alla vista della volante della polizia, i due cercavano rapidamente di allontanarsi a bordo dell’auto per poi essere bloccata dopo un breve inseguimento.

Con questo provvedimento i due non potranno più fare ritorno, salva autorizzazione del questore, nel territorio del Comune di Fermo, rispettivamente l’uomo per 4 e la donna per uno.