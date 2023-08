FERMO - Aumentano i servizi sulla costa fermana per residenti e turisti. Con la firma nei giorni scorsi della convenzione per l’attuazione dell’Area Progetto Apr 40, in variante al Prg, il Comune di Fermo è entrato nella disponibilità, in modo gratuito, a Lido di Fermo di circa 7mila metri quadrati di terreno che saranno destinati a parcheggi ed a spazi verdi sportivi attrezzati.

In particolare, gli spazi si trovano in via Pigafetta, via Caboto e via Rossetti. Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Paolo Calcinaro che ha dichiarato: «Si chiude un’operazione molto importante che porterà in maniera stabile tre spazi per circa 800 parcheggi al Comune. Spazi che in precedenza erano disponibili, ma privati: da sempre il Comune all’inizio della stagione estiva ne chiedeva la disponibilità. In tre operazioni, la prima appena insediata questa Amministrazione e poi due costruite urbanisticamente, abbiamo acquisito: l’area davanti alla chiesa e quella oltre al fossato e, in ultimo, questi tre spazi che ora passano definitivamente al Comune. Aree che verranno anche attrezzate per un uso polifunzionale».

Tutto questo «nell’ambito di una variante che non ha portato un metro cubo in più di occupazione edilizia ma semplicemente una migliore distribuzione per chi da qui a poco andrà a realizzare sugli spazi già previsti per l’edificazione. Questo rappresenta un segnale che rimane per il futuro di Lido perché adesso quasi tutti i parcheggi presenti proprio in questo quartiere sono pubblici», prosegue il sindaco. Un risultato cui si è giunti con il lavoro condotto dall’assessorato all’Urbanistica che ha seguito passo passo l’evolversi dell’area progetto per arrivare a questo che rappresenta un grande risultato per la costa cittadina, in prosecuzione con quanto già fatto per le Aree Progetto 38 e 39.

E per questo l’Assessore Maria Antonietta di Felice ha affermato: «A Lido di Fermo abbiamo belle spiagge, ottimi servizi e dall’anno scorso anche la pista ciclabile che rende più vivibile e attraente il lungomare. Tutto questo però non avrebbe molto senso se non consentissimo di raggiungere la nostra costa. Ha quindi un’importanza strategica essere diventati proprietari di una grande area destinata a parcheggi nella stagione estiva, un’area che sarà attrezzata e potrà essere utilizzata anche per attività sportive durante gli altri periodi, mantenendo viva una parte di territorio soggetta a stagionalità. E’ il risultato di un’azione complessa realizzata dal Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Fermo e voglio per questo ringraziare il Dirigente Alessandro Paccapelo, l’architetto Marina Marcantoni e il geometra Stefano Santini per il loro lavoro».

Anche l’assessore alla viabilità del comune di Fermo Mauro Torresi esprime soddisfazione «per i servizi che questi spazi potranno dare e che questa operazione racchiude in qualche modo la volontà e l’intenzione dell’amministrazione comunale di avere aree pubbliche destinate a parcheggi, dotando la zona di servizi necessari e strategici per la riqualificazione dell’area, anche in considerazione della crescente richiesta di fruibilità, nell’interesse della collettività». Insomma una serie di opportunità in più per vivere al meglio il litorale.