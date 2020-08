Fermo, turisti derubati: i ladri restituiscono almeno portafogli e documenti dopo gli appelli social

FERMO - Turisti derubati, dopo gli appelli sui social e la solidarietà dei fermani i ladri riportano il portafogli, senza soldi ma con i documenti sul luogo del furto in via La Malfa a Fermo. Il ritrovamento ha fatto felice a metà la coppia di campeggiatori depredata, ma meglio poco che niente.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri 9 nuovi positivi in un giorno nelle Marche, 4 sono del Maceratese/ I numeri del contagio in tempo reale

«Accerchiati dagli abusivi». Turista con la moglie incinta racconta quei momenti di paura: «Stop al racket dei parcheggiatori»

Moglie e marito avevano giurato di andarsene e non tornare più ma sono rimasti, vista anche la solidarietà dei residenti e dei commercianti che collaborano con le forze dell’ordine per arginare il problema e contrastare l’attività di una manciata di ceffi che vivono di espedienti e sono sempre gli stessi, conosciuti da tutti, abituati a entrare e uscire di galera, quando non sono ai domiciliari.



L’attenzione che si è concentrata su questi personaggi li ha portati a ritrovare non i soldi dell’ultimo furto ma almeno i documenti: patente, carte di credito, le chiavi della macchina sottratte insieme al marsupio. I residenti sono sempre più insofferenti nei confronti di queste poche persone abituate a delinquere in quest’estate difficile sul fronte della sicurezza che registra furti e scippi anche violenti. Ma pare sia anche l’estate del boom di turisti italiani nel Fermano, un’esplosione di presenze che potrebbe anche spiegare il boom di aggressioni e scippi sotto gli ombrelloni e in strada perché più gente passeggia più aumenta anche il rischio di essere derubati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA