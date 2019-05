Travolta da un'auto soccorsa dall'eliambulanza: è in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Una donna di 74 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona per la gravità delle ferite riportate in un incedente stradale che si è verificato ieri mattina intorno alle 11.30 lungo la provinciale in zona Molini. La donna è stata investita da una Fiat Panda condotta da un anziano. Sulle cause dell’incidente sono in corso indagini di rito da parte dei vigili urbani. Subito dopo l’impatto è scattato l’allarme. Sul posto sono il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare Monte Urano. Agli occhi dei primi soccorritori le condizioni dell’anziana, soccorsa in stato di incoscienza, sono apparse subito molto serie.Per questo motivo la centrale operativa del 118 ha deciso di allertare l’eliambulanza del soccorso regionale che in pochi minuti è atterrata nei pressi dell’ex conceria dove ha caricato la ferita trasportandola subito ad Ancona dove è stata presa in cura dai sanitari dorici. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie con i medici che si sono riservati la prognosi.