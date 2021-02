Fermo stretta nella morsa di ghiaccio: i marciapiedi a rischio per gli anziani

FERMO - Dopo i consigli per evitare rotture nei contatori, arrivati nei giorni scorsi, il presidente della Ciip, Giacinto Alati, torna a ribadire la necessità di verificare che sia tutto in ordine anche nelle case disabitate. «In questi giorni nel nostro territorio sono state riscontrate alcune anomalie sui consumi idrici – spiega Alati – probabilmente sono riconducibili ad un’eventuale rottura dei contatori, con conseguenti perdite di acqua sulla rete».



I consigli sono sempre gli stessi, come coprirli con materiale isolante, non tentare, in caso di gelo, di scongelare il contatore con la fiamma viva, meglio l’aria calda. Ancora una goccia lasciata correre durante la notte dal rubinetto più distante dal contatore stesso e, appunto, verificare la situazione nelle case di proprietà non abitate. È quindi richiesto di verificare i contatori nelle case in cui non si è residenti e poi segnalare eventuali anomalie che si dovessero notare in altre case disabitate. Il rischio è che un contatore rotto possa perdere acqua e quindi incidere sulla disponibilità idrica del territorio in cui si trova.

Le segnalazioni vanno fatte al numero verde clienti dell’azienda, anche perché «la prevenzione, la cura, la custodia, la tempestiva segnalazione e riparazione, sono quanto mai auspicabili date le circostanze di persistente emergenza idrica e di divieto di sprecare acqua». Stesso tipo di segnalazioni dovranno essere fatte in caso si notino rotture di tubi lungo le sedi stradali, affinché si possa intervenire presto, evitando pericoli per chi va a piedi o chi transita con mezzi di trasporto. Il pericolo di strade e marciapiedi ghiacciati però non deriva solo da eventuali tubi rotti.

Dopo la nevicata di sabato, in diverse zone del centro storico ieri mattina c’erano ancora strade e marciapiedi con neve ghiacciata o solo ghiaccio. Sono stati segnalati disagi in alcune vie del centro, soprattutto in quelle dove vivono persone anziane. E appena fuori dal cuore della città, ci sono state difficoltà nei pressi del Montani e nella zona dei parcheggi sotto al Terminal. Come accade in questi casi, le segnalazioni hanno dato da discutere sui social, dove sono state postate foto di vie e vicoli con problemi dovuti al ghiaccio. Fortunatamente però, già da oggi, la situazione dovrebbe migliorare, almeno stando alle previsioni meteo che annunciano temperature in rialzo, dopo che nella nottata appena trascorsa, le temperature erano date sotto lo zero.

