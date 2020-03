Fermo, lo stalker punta la pistola in testa alla cognata: «Ti ammazzo». Quarantenne braccato

FERMO - Punta la pistola sulla fronte della cognata e urla «ti ammazzo». Provvidenziale è stato l’intervento della questura. Gli agenti a sirene spiegate arrivano in pochi istanti e l’uomo scappa per non farsi acciuffare. Era stato denunciato dalla ex compagna per maltrattamenti in famiglia, aveva dato già segni di violenza.

LEGGI ANCHE:

Lavori per il nuovo acquedotto, la ditta scarica calcinacci nel bosco: scatta la denuncia

Pesaro, sorpreso con le dosi di eroina pronte da spacciare, in casa ha due panetti di oppiacei "fatti in casa"

E adesso la tragedia fortunatamente scongiurata. Sono stati pochi minuti ma sono bastati per scatenare il panico tra residenti e commercianti di via Pietro Nenni a Lido Tre Archi, di fronte alla panetteria, quando mancavano pochi minuti alle 17. Ancora giorno, la donna che ha rischiato la pallottola in testa era al parco, a spasso con i cani in via Bachelet, diretta verso la spiaggia. L’uomo era in macchina, l’ha vista e ha inchiodato. Si è fermato, è sceso e le si è parato di fronte minacciandola di morte. C’era gente in giro, è partita la segnalazione al 113. Due volanti hanno continuato a girare per Lido Tre Archi fino a sera tardi per acciuffarlo. Hanno battuto palmo a palmo la frazione rivierasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA