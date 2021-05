Cocaina e un giardino pieno di banconote sotto l'appartamento, pusher denunciato dalla polizia

FERMO - Spaccio di droga nel mirino della polizia. A Lido di Fermo sorpresi un pusher di 20 anni dell'Est e l'acquirente, un cinquantenne della zona, dopo che il primo gli aveva ceduto 2,5 grammi di cocaina. La sorpresa più grande è avvenuta dopo quando è stata perquisita la casa dello spacciatore, in particolare quando i poliziotti si sono affacciati alla finestra dell’appartamento controllato; una pioggia di 252 banconote di diversi tagli, da euro 200, 100, 50, 20 e 10 che aveva cosparso il piccolo giardino condominiale.

Durante la raccolta, sotto una banconota, un piccolo involucro contenente hashish del peso di poco meno di 2 grammi. La somma complessiva raccolta, per un totale di 13.700 euro, non direttamente ricollegabile al proprietario dell’abitazione perquisita, come l’hashish ritrovato, sono stati sequestrati a carico di ignoti e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lo spacciatore, dopo essere stato accompagnato in Questura e fotosegnalato dalla polizia scientifica, è stato denunciato per la detenzione ai fini di spaccio della cocaina, che è stata sequestrata, mentre l’acquirente segnalato alla Prefettura.

