Prende una gatta per la coda e la sbatte contro il muro: condannato, dovrà pagare anche le spese mediche alla padrona

MACERATA - Aveva preso una gatta per la coda e l’aveva sbattuta più volte contro il muro delle abitazioni circostanti. Un 47enne originario di Fabriano è stato condannato a due mesi di reclusione, pena sospesa, per maltrattamento di animali. L’uomo nel frattempo ha risarcito la proprietaria della gatta delle spese mediche sostenute (in totale 900 euro) per curare il felino che da quell’aggressione aveva riportato plurimi traumi e fratture.

Consegnate alle Marche 52mila dosi di Pfizer, attesi nei prossimi giorni anche gli altri tre vaccini

La vicenda era avvenuta l’8 gennaio del 2018. Quel giorno il matelicese aveva trovato per strada un gatto domestico femmina, l’animale abituato alla presenza degli uomini e a ricevere attenzioni si era avvicinato docilmente all’uomo senza immaginare quello che di lì a poco sarebbe avvenuto. Il 47enne, infatti, aveva preso in braccio la gatta ma dopo poco tempo, senza motivo, aveva afferrato l’animale dalla coda e lo aveva sbattuto più volte con violenza contro il muro delle il 47enne era finito sotto processo per maltrattamento di animali e nella scorsa udienza tramite l’avvocato Maurizio Diociaiuti aveva dichiarato di non ricordare nulla di quel giorno forse a causa dei farmaci che in quel periodo prendeva e aveva chiesto di accedere al rito abbreviato.

Il pubblici ministero Francesca D’Arienzo aveva evidenziato la necessità che l’uomo pagasse le spese mediche a cui aveva dovuto far fronte la proprietaria della bestiola (che all’epoca, tramite l’avvocato Tiziano Luzi, denunciò il fatto) e, avvenuto ciò, ieri il procedimento è stato discusso. Il pm ha chiesto la condanna a quattro mesi, il giudice Daniela Bellesi ha condannato l’imputato a due mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA