PESARO Voleva acquistare dei gratta e vinci sperando in un colpo di fortuna per avere dei soldi con cui comprare la droga. Ma non aveva denaro per prendersi i tagliandi del popolare gioco così ha bypassato i dubbi e ha rubato la carta di credito del suoi coinquilino invalido e, dato che c’era, ne aveva approfittato per fare un po’ di shopping. Ma è stato scoperto e denunciato. Il derubato, tra l’altro con invalidità permanente e in grave stato di difficoltà personale proprio per le sue condizioni fisiche, si è rivolto alla polizia una volta scoperto il furto denunciandone l’indebito utilizzo. E proprio gli agenti dopo una serie di verifiche sono riusciti a scoprire l’autore risultato essere l’uomo con cui divideva le spese di affitto e della casa. I poliziotti, verificando l’estratto conto della carta, sono infatti riusciti a risalire alle attività commerciali dove erano state effettuate le indebite transazioni, acquisendo le immagini di videosorveglianza del locale. La visione delle riprese permetteva così di individuare il responsabile del fatto, ovvero il 40enne coinquilino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce. Il personale della squadra volante ha poi rintracciato l’uomo che, messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso di aver sottratto la tessera bancaria all’uomo con cui condivide l’alloggio per acquistare dei gratta e vinci con la speranza di utilizzare i soldi della vincita per comprare droga, essendo tossicodipendente. Il 40enne è stato denunciato per furto con destrezza e indebito utilizzo di carta di credito.