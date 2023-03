FERMO - Accelerano i lavori per la realizzazione del sovrappasso in via Salvo D’Acquisto. Per dare meno disagi possibili si lavorerà di notte, per questo è previsto il divieto di transito stasera e domani dalle ore 20 alle 6.30. Si tratta di un’opera di viabilità molto attesa, verranno fatte le gettate di cemento sopra al ponte, è questo il motivo del fermo alla circolazione. Soddisfatto il sindaco, Paolo Calcinaro, nell’assistere al realizzarsi di un’opera fondamentale che avrà un grande impatto lungo la strada dove si trova anche il nuovo polo scolastico delle medie.

Il commento



«L’effetto sarà duplice. Il primo - sottolinea - riguarda la sicurezza dei tanti ragazzi che attraversano la strada e per chi vive a Fermo. Il secondo sarà il fatto di non avere più tutti quei rallentamenti e quelle code del traffico per gli attraversamenti dei ragazzi che invece usufruiranno del sovrappasso. Appena sarà pronto, l’attraversamento a piedi verrà interdetto dal guardrail, per impedire l’attraversamento e consentire la circolazione». Calcinaro fa sapere che «l’ipotesi del tunnel sotterraneo non era praticabile. Sarebbe costato il triplo e si sarebbe creato un luogo nascosto e difficile da controllare. Il costo del sovrappasso è di 450mila euro, fondi per la maggior parte comunali, speriamo che i ragazzi lo possano utilizzare almeno per gli ultimi giorni di scuola. Molto dipenderà dal meteo. È in produzione anche la scala per scendere e salire sull’infrastruttura».

L’infrastruttura andrà a risolvere un problema legato alla sicurezza e agli attraversamenti: anni fa una ragazza fu anche investita in zona ed ebbe conseguenze gravi. «È un’opera importante per la sicurezza stradale - spiega Calcinaro -: un’infrastruttura analoga verrà realizzata a poca distanza, in via Cardarelli, per ricongiungere e permettere l’attraversamento della zona Tirassegno, grazie ad opere compensative. Così nel giro di 300 metri, ce ne saranno due. Si spera che il secondo sia pronto per fine estate». Procedono i lavori anche per il mercato coperto (realizzato con 7 milioni di fondi europei e Pnrr) che dovrebbe essere ultimato per ottobre, prima potrebbe essere pronto l’ascensore, smontato in questi giorni, che garantirà un migliore accesso al centro storico e al mercato coperto con un’infrastruttura più all’avanguardia.



I tempi



«Sarà una corsa contro il tempo - spiega Calcinaro -: una parte dell’estate sarà senza ascensore, ma abbiamo rafforzato il servizio navetta e poi ci sono le altre scale a disposizione». Fra gli altri lavori previsti, c’è la demolizione in zona conceria, mentre a Lido Tre Archi sono partiti i lavori per il palazzetto per le arti marziali, sono iniziati gli scavi. A breve partirà il cantiere anche per la ristrutturazione di Villa Vitali. Per Fontevecchia manca solo l’ascensore per inaugurare la prima parte, sarà poi in arrivo il primo bando da 15 milioni per il recupero di tutto il complesso e dei due cortili. A breve verranno cantierati i lavori in via Tornabuoni, per risolvere il dissesto idrogeologico e il problema della strada scoscesa da un parte, per questo dovranno essere spostate le roulotte che si trovano di fronte al supermercato che verranno destinate a un’altra area pubblica.

L’intervento per il dissesto è di 800mila euro, oggi dovrebbero firmare il contratto e nel giro di qualche settimana inizieranno i lavori. «Siamo soddisfatti - chiosa il sindaco - di essere partiti con tutte le gare aggiudicate entro il 31 dicembre, alcune sono già in corso. Questo ci ha consentito non solo di andare molto spediti ma anche di accedere a ulteriori fondi».