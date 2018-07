Un uomo di 50 anni va in arresto cardiaco, salvato da un poliziotto e della barista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Paura a Lido San Tommaso per un cinquantenne vittima di un arresto cardiaco all'interno di un bar. Una fortuna per l'uomo la presenza di un agente di polizia e della barista che sono intervenuti riuscendo a salvargli la vita. E' successo in un bar della costa dove un uomo di 50 anni all'improvviso ha accusato un malore e si è accasciato sul pavimento. Per fortuna all'interno del locale c'era un agente di polizia che è subito intervenuto praticandogli un massaggio cardiaco mentre la barista seguiva al telefono le indicazioni che le venivano fornite dai soccoritori del 118. Un intervento miracoloso che ha dato tempo ai soccorritori di arrivare sul posto e praticare all'uomo la rianimazione avanzata prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Fermo dove è stato preso in cura dai sanitari che dopo i primi controlli lo hanno trasferito al più attrezzato ospedale di Ascoli per queste tipologie. Le condizioni dell'uomo restano gravi.