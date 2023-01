FERMO - Tutti fuori per sicurezza, ieri mattina i bambini della scuola per l’infanzia a Salvano di Fermo. Una nube di fumo sopra il tetto dell’edificio, parzialmente entrata anche all’interno dei locali, ha messo in guardia le insegnanti e fatto scattare l’allarme intorno alle 8. Immediata l’evacuazione di bambini e personale che erano già entrati in classe, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo a sirene spiegate. Un accurato sopralluogo da parte dei pompieri, effettuato insieme ai tecnici comunali, ha scongiurato pericoli per l’edificio e danni. Sulle prime battute si è ipotizzato il malfunzionamento della caldaia dell’asilo, ma le ispezioni condotte dagli stessi pompieri avrebbero escluso questa ipotesi.



La ricostruzione



A questo punto appare più verosimile che il fumo si sia levato dal comignolo, a causa di qualche materiale depositato nelle condutture, che surriscaldandosi ha innescato un principio d’incendio. La messa in sicurezza è stata comunque immediata e nel prosieguo della mattinata l’attività didattica è ripresa, se pur a ranghi ridotti, dato che diversi bambini erano ormai rientrati a casa sotto la custodia dei loro familiari.



Il Comune



Anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha seguito da vicino gli sviluppi della situazione e ricevuto rassicurazioni dai suoi tecnici, facendo poi il punto sull’emergenza rientrata in tempi brevi. «Non ci sono problemi con la caldaia, che tra l’altro era stata sostituita recentemente nell’ambito dell’efficientamento energetico del plesso scolastico – ha spiegato il primo cittadino -. I controlli hanno dato esito positivo e l’attività della scuola infanzia ha potuto riprendere in piena regolarità». L’asilo di Salvano potrebbe a breve essere interessato da lavori nel segno delle energie rinnovabili. È stato individuato tra gli edifici pubblici per i quali il Comune ha effettuato una richiesta di finanziamento per l’installazione del solare termico.