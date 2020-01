Fermo, rapinati con il coltello e lo spray urticante: scovati i quattro banditi

FERMO - Identificati a distanza di un mese e mezzo i quattro spacciatori che avevano rapinato due ragazzi a Lido Tre Archi a fine novembre. Segnalati all’autorità giudiziaria. Con la scusa di chiedere un’informazione uno dei quattro aveva avvicinato sulla strada i due ragazzi in automobile e un altro aveva cercato di appioppargli la droga.

LEGGI ANCHE:

Appoggia la borsa sull'auto per prendere le chiavi, passa un incappucciato e la ruba

Mostra le parti intime e sferra un pugno in faccia a una ragazza: clochard arrestato e condannato

Al rifiuto di questi, che non sono tossicodipendenti e non volevano saperne della roba, il pusher e l’amico hanno cominciato ad alzare le mani, sono arrivati i rinforzi ed è spuntato un coltello, lo spray al peperoncino e bottiglie di vetro usate come armi. Una mattanza. Si è scoperto adesso che i rapinatori sono tutti e 4 extracomunitari, poco più che ventenni, senza fissa dimora ma capaci di replicare aggressioni, comportamenti violenti. Sul groppone, nonostante la giovane età, hanno già le accuse di furti, rapine e spaccio. Adesso, dopo l’ennesimo episodio, si presume che saranno allontanati dal territorio italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA