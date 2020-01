Appoggia la borsa sull'auto per prendere le chiavi, passa un incappucciato e la ruba

GROTTAMMARE - Ha poggiato la borsa sul tettino della macchina e, in un batter d’occhio. Un uomo incappucciato è passato e l’ha preso dandosi alla fuga. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare di Grottammare, a poca distanza dall’intersezione tra via Marche e viale De Gasperi. La donna era andata a riprendere l’auto posteggiata sul versante occidentale della strada.

Per prendere le chiavi della macchina ha poggiato la borsa sul tettino e, in pochi secondi, si è vista raggiungere da una persona con un cappuccio in testa che ha arraffato la borsa e si è messo a correre allontanandosi dal lungomare. All’interno della borsa c’erano una cinquantina di euro in contanti ma, soprattutto, diversi documenti sia personali che lavorativi. La malcapitata cuprense ha presentato denuncia ai carabinieri.

