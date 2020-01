Scontro tra auto, una vola nel campo: due feriti gravi soccorsi dall'eliambulanza

TREIA - Grave incidente avvenuto questa mattina sulla Provinciale 361 a Treia: due feriti gravi soccorsi dall'eliambulanza.

Erano circa le 10 quando, per cause ancora la vaglio della Polizia locale, sulla Provinciale 361 si sono scontrare una Nissan Qashqai e una Citroen C2, che poi ha terminato la sua corsa nel campo adiacente alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere uno dei due conducenti. I soccorritori del 118, viste le condizioni serie delle due persone ferite, hanno predisposto per entrambe il trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

11:52

