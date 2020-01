Fermo, rapina con lo spray, sale la tensione tra pakistani e africani: rischio giustizia fai da te

FERMO - Rischio giustizia fai da te a Lido Tre Archi, i pakistani hanno dichiarato guerra ai tunisini e ai marocchini. E’ lo strascico della rapina al negozio di generi alimentari del pakistano di cui abbiamo riferito ieri. Tre nordafricani erano entrati in negozio e uno dei tre aveva spruzzato uno spray urticante sugli occhi del negoziante che si era ribellato. L’uomo è finito all’ospedale e i connazionali non intendono fargliela passare liscia ai tre, che sono stati riconosciuti e identificati.

L’ennesimo fatto di cronaca si era verificato in via Aldo Moro, denominata la via dei bar per i locali etnici incolonnati uno dietro l’altro. Dei tre che hanno fatto irruzione in negozio ancora non c’è traccia, avevano minacciato l’uomo dietro al bancone. Si viene a sapere che uno dei tre, poiché il pakistano stava armeggiando con il cellulare, aveva creduto che stesse registrando la conversazione e per questo gli avrebbe spruzzato in faccia lo spray al peperoncino, l’altro si è difeso e ne è nata una zuffa, finché qualcuno ha segnalato al 113 e in pochi minuti sono arrivate la volante della questura, la gazzella dei carabinieri e l’ambulanza. Sono state lampo le operazioni di soccorso ma i nordafricani sono riusciti a dileguarsi correndo a piedi verso la spiaggia.

