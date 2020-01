Fermo, rissa tra stranieri: finisce all'ospedale accecato dallo spray urticante

FERMO - Rissa tra stranieri a Lido Tre Archi in via Aldo Moro. È la via delle risse, la chiamano la via dei bar e ieri alle 18 era un pullulare di giovani, qualcuno a vendere abbigliamento e accessori per strada, altri con le bottiglie di birra in mano.

LEGGI ANCHE:

Macerata, fucili, pistole, armi "fai da te" e 16mila cartucce: sequestrato l'arsenale

Pesaro, va a fare la spesa e gli rubano uno pneumatico: trova l'auto sopra un vaso

Da un alterco, a quanto pare per cose da poco, sarebbe nata una baruffa e un ragazzo è finito ricoverato al pronto soccorso con problemi agli occhi, l’avversario nella colluttazione per renderlo inoffensivo deve avergli spruzzato uno spray urticante in faccia e subito è scattato l’allarme al 113. Sul posto sono arrivati sia gli agenti della questura che i militari dell’Arma, la volante della polizia e la gazzella dei carabinieri, nel parapiglia c’è stata la corsa a disperdersi, chi da una parte e chi dall’altra. Finché le forze dell’ordine hanno cominciato le ricerche nel territorio circostante e la via dei bar è tornata ad affollarsi in fretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA