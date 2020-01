Pesaro, va a fare la spesa e gli rubano uno pneumatico: trova l'auto sopra un vaso

PESARO - E’ andato a far la spesa, giusto il tempo degli acquisti strettamente necessari e quando è tornato all’auto la brutta sorpresa: la macchina c’era ancora, quello che mancava era però una ruota. Una sola, non di più, le altre tre erano rimaste tranquillamente al loro posto. Invece nello spazio dove prima c’era lo pneumatico il ladro aveva lasciato un vaso-contenitore per sostenere il peso del mezzo privo di una delle quattro gomme.

Sembra più una beffa che un furto quello accaduto a metà mattina nel quartiere delle 5 Torri ai danni di un pesarese che aveva parcheggiato l’auto, una Mercedes, in via Marsiglia, che costeggia il giardino pubblico del quartiere.

L’uomo è andato a fare la spesa e quando è tornato ha subito notato il vuoto tra il paraurti e l’asfalto restando inizialmente più incredulo che arrabbiato. Qualcuno nel frattempo aveva avuto tutto il tempo per smontare una ruota, una sola forse proprio per ragioni di orologio, lasciarci un vaso come base di appoggio e allontanarsi indisturbato con il maltolto. Il tutto in pieno giorno, in e in una zona che tra scuole, condomini, supermercati e negozi è sempre comunque trafficata. All’uomo non è rimasto altro che segnalare il furto alle forze dell’ordine.

