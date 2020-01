A San Biagio torna a bussare la paura. Ladri irrompono in una villetta, vanno in fuga con i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - San Biagio torna nell’incubo. Sabato nel tardo pomeriggio i topi d’appartamento sono tornai in azione nella frazione più martoriata. La preferita daiviste la vicinanza con le principali via di fuga comee autostrada, e la presenza di tante villette in prossimità di campagne con scarsa illuminazione dove lanciarsi in fuga dopo i blitz. Sabato verso le 19 i ladri hanno preso di mira un appartamento nel residence di via Montegallo, vicino all’omonimo B&b. Si tratta del rione che si snoda lungo la provinciale che sale aNell’appartamento razziato a poche centinaia di metri dall’incrocio con via Ancona al momento del furto non c’era nessuno. I vicini di casa avevano sentito il cane che abbaiava Al rientro dei titolari l’amara sorpresa: appartamento a soqquadro, infisso forzato e gioielli spariti. L’allarme è stato lanciato verso le 20 anche nella chat allestita dai sambiagesi a dicembre dopo l’escalation di furti. Il quartiere si è messo sull’attenti con alcuni residenti che sono anche usciti per verificare eventuali movimenti sospetti, ma dei ladri ormai non c’era più traccia e a quanto pare non sono stati colpiti ulteriori abitazioni l’altra sera.