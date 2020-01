Auto aperte come scatolette, con piede di porco e filo metallico

URBINO - Aperte come scatole di sardine. Sportelli spaccati con piede di porco e filo metallico per rubare all’interno. Danni su danni. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì nel parcheggio in via Pablo Neruda, davanti alla piscina Fratelli Cervi. Le auto in questione erano state parcheggiate solo per un’ora: il tempo di una lezione di nuoto. Sulla pagina Facebook Urbino e Provincia è stata pubblicata la foto di una delle auto forzate. Non è la prima volta che si verifica un raid del genere. Anche per questo, dopo aver effettuato regolare denuncia, molti dei malcapitati frenquentatori della piscina sono tornati alla carica per chiedere l’installazione di un circuito di telecamere di sorveglianza che possa disincentivare i malintenzionati. © RIPRODUZIONE RISERVATA