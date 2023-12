Cori e insulti a Giorgia Meloni durante il congresso di FdI a Fermo: quattro denunciati per oltraggio “a un corpo politico” (ex art. 342 )

FERMO - Insultano Giorgia Meloni e tutti i partecipanti al congresso provinciale di Fratelli d'Italia che si stava svolgendo (senza la presenza della premier) all'Hotel Astoria di Fermo. Per questo motivo quattro persone sono state denunciate in concorso per “Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario”.

Il fatto è accaduto domenica 3 dicembre e solo nelle scorse ore la questura di Fermo ha concluso le indagini, identificando i protagonisti dell'episodio e facendo scattare la denuncia.

Durante il congresso provinciale, all'esterno dell'albergo un piccolo gruppo ha inscenato una protesta, intonando cori contro le politiche adottate dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Cori e insulti a Giorgia Meloni e a FdI: denunciati in quattro

I quattro uomini, provenienti dall’attigua piazza del Popolo, nel breve tragitto utile a raggiungere l’albergo, hanno insultato il Presidente del Consiglio e i partecipanti al congresso, fortunatamente senza accennare ad introdursi all’interno della struttura e limitando la loro protesta ad una scenata davanti al varco d’ingresso.

A seguito dell’attività di indagine posta in essere dagli uffici della Questura di Fermo, si è giunti all’identificazione dei facinorosi, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il reato in concorso ex art. 342 del codice penale di “Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario”.