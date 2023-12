FERMO - Dopo il vento caldo di sabato scorso che in parte ha rovinato i festeggiamenti, ieri le iniziative di Natale, che ormai ovunque partono con il primo weekend del mese, sono entrate nel vivo. Iniziative in gran parte dei centri delle quali riferiamo anche nell’altra pagina. Il vero test sarà ovviamente in occasione del prossimo ponte di festa che collega l’Immacolata alla domenica successiva. A Fermo già da tempo in funzione la pista di ghiaccio che ha fatto registrare un notevole afflusso anche in questo fine settimana ormai alle spalle.

In città non sono mancate le polemiche sulla pista che occupa piazza del Popolo per un lungo periodo e sul fatto che con i suoi consumi di energia e acqua sia tutt’altro che green. Fra le proteste quella del comitato degli ambientalisti. Critiche respinte dal sindaco Paolo Calcinaro che in un post, corredato dalla piazza piena di giovani, domanda: «Mi chiedo, che fastidio danno? Meglio allontanarli?».



La costa



Ha puntato sulla pista di ghiaccio anche Porto Sant’Elpidio con l’impianto sistemato in piazza Garibaldi. Ieri il via. Tra le novità in città, poi, la gara di frustingo, dolce della tradizione. La parola chiave del Natale 2023 è «condivisione con le associazioni e i quartieri che hanno contribuito all’allestimento delle iniziative», come sottolinea il sindaco Massimiliano Ciarpella, che fa sapere che «la piazza è il fulcro delle manifestazioni, con la pista, il boschetto e le casette per momenti di aggregazione e spensieratezza». Ringraziamenti ai quartieri «per la presenza costante e attiva, gli uffici per l’intenso lavoro, le associazioni e la Cna» rimarca l’assessore al Turismo e cultura Elisa Torresi. Si parte con la pista, i mercatini, la casetta di Babbo Natale e le lettere dei bambini. L’8 dicembre si accenderanno le luminarie e l’albero di piazza Garibaldi, seguirà l’esibizione musicale del violinista Valentino Alessandrini. Si inseriscono in cartellone le rassegne culturali, la stagione di prosa e teatro per ragazzi come lo spettacolo di Paola Minaccioni il 12 dicembre al teatro delle Api, e l’appuntamento di “Porto Sant’Elpidio incontri” con Andrea Muccioli il 13. Grande e gradito ritorno “La musica è” il 9 e l’operetta del 22, ‘La vedova allegra’ promossa dalla Pro Loco.



La scelta



Spazio alla solidarietà con «la donazione di 70 strumenti musicali offerti da Bontempi, che andremo a consegnare, sentendo i servizi sociali e le associazioni di volontariato» anticipa l’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente. A cura di Pro Loco e Cna i mercatini in centro, il 9 in via Principe Umberto e il 23 in via Cesare Battisti. Saranno due contest e risulterà vincitore chi otterrà più like sui social. Ci sarà il concorso per la miglior vetrina natalizia per le attività commerciali e, per i cittadini, l’invito a scattare un selfie sotto il vischio in uno spazio appositamente allestito in piazza Garibaldi. Premiazione del negozio più bello il 7 gennaio mentre il miglior selfie vincerà una cena da Controluce, al polo Gigli. Altro concorso sarà la gara di frustingo il 16 dicembre.



La tradizione



Il vicesindaco Andrea Balestrieri pone l’accento sull’apertura del presepe tradizionale sotto la chiesa della santissima Annunziata,e ri ngrazia don Tony Venturiello che dà continuità alla tradizione. In piazza Fratelli Cervi sabato sera 30 l’associazione quartiere Faleriense organizza Aspettando Capodanno e domenica 31 alle 12 brindisi in piazza Garibaldi.