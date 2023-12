FERMO - Continuano i lavori nel cantiere per la realizzazione della nuova palestra di Marina Palmense. In questi giorni si sono conclusi gli interventi relativi alle fondazioni dell’impianto. Seguiranno poi le operazioni di montaggio della struttura.



Si tratta del cantiere per realizzare una palestra, un impianto sportivo polivalente polifunzionale indoor, in un’area di proprietà comunale, che potrà ospitare la pratica di diverse discipline sportive, dal calcetto alla pallavolo al basket. «Un’opera pubblica importante per il quartiere e la città - ha sempre ricordato il sindaco Paolo Calcinaro - un impianto a cui sono stati riconosciuti fondi Pnrr per la validità del progetto e per le finalità aggregative che si propone, a cui hanno lavorato gli uffici comunali ed i tecnici che ringrazio».



L’impianto della nuova palestra sarà dotato di oltre 90 posti, sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro per i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. «Un’opera che sarà di grande utilità per il quartiere e la città, un nuovo ulteriore passo per Marina Palmense - ha sottolineato il vice Sindaco Mauro Torresi ­- per un quartiere che cresce, con quanto fatto in questi anni e che ora vede oltre che il cantiere per la palestra anche i lavori per le scogliere da sommerse a emerse, sempre con fondi Pnrr».

«Un lavoro che dimostra un progetto utile e che ha visto il coordinamento di più settori – ha detto l’assessore ai lavori pubblici e Politiche Comunitarie Ingrid Luciani -. Grazie ai Settori dei Lavori Pubblici, delle Politiche Comunitarie e dello Sport».

«Per questo progetto nel 2022 – ricorda l’Assessore allo sport Alberto Scarfini - è stato riconosciuto un finanziamento da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse Pnrr su “Sport e Inclusione Sociale”».