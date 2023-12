FERMO - Alla fine è stato arrestato il giovane che alla guida di una Mercedes ha seminato il panico l’altro pomeriggio fra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio cercando di sfuggire a un inseguimento da parte della polizia. Come avevamo anticipato ieri, una volta bloccato è stato trovato senza patente (non l’aveva mai conseguita) mentre aveva con sé anche modiche quantità di eroina e cocaina.

Il controllo



Secondo quanto è stato rilevato, durante la fuga verso sud sul lungomare di Porto San Giorgio ha toccato anche i 160 km/h e invaso parzialmente la pista ciclabile. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma la paura è stata tanta. A quell’ora ci sono molti pedoni e ciclisti in giro. Il giovane in manette è un moldavo di 35 anni e la polizia sta compiendo ulteriori accertamenti per verificare la provenienza della droga. Lo spaccio è tenuto d’occhio con particolare attenzione nella zona costiera a cavallo fra Porto Sant’Elpidio, Lido Tre Archi e Porto San Giorgio. Ma sono stati momenti di paura soprattutto sul lungomare quando il giovane ha cercato di sfuggire alla cattura fino all’epilogo in via Foscolo: qui, a causa di un incidente, è stato costretto a desistere.



Il racconto



Alcuni testimoni lo hanno visto zigzagare ed è stato proprio in questo frangente che ha invaso la pista ciclabile che corre accanto al lungomare. Una volta fermato, l’uomo è stato fatto scendere dall’auto e perquisito. Ancora da verificare se la fuga sia effettivamente legata al fatto che non avesse la patente o per altri motivi: l’attenzione resta alta sul fronte della droga, tanto che negli ultimi giorni sono stati rafforzati i controlli in particolare a Tre Archi e in centro a Porto Sant’Elpidio dove il Comune ha anche dato il via libera all’installazione di nuove telecamere.