FERMO - Chi si lamentava del caldo è servito. L’ondata di maltempo ampiamente preventivata ieri è arrivata anche nel Fermano. Pochissima pioggia, anzi quasi nulla, ma tanto vento con qualche disagio alla circolazione. Forti raffiche di vento provenienti dall’interno che hanno spazzato la provincia e provocato qualche problema in spiaggia.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Teschio sui Sibillini, due piste a Montefortino: c'è anche uno scomparso durante un'escursione



Gli effetti



Il caso più eclatante a Porto San Giorgio dove al vento si è abbinata una mareggiata che, in alcuni chalet, ha raggiunto anche le prime file degli ombrelloni. Ieri mattina, malgrado le nuvole in cielo e, per molti, il ritorno al lavoro nella settimana a cavallo fra agosto e settembre, i bagnanti erano ancora numerosi. Non ci sono stati problemi particolari, ma passare dall’assalto della scorsa domenica al mare agitato di ieri ha certificato il primo passo verso la parte finale della stagione. Come l’episodio avvenuto a Montegiorgio. Qui a causa del vento è caduta una pianta lungo la strada che scende dal centro a Piane di Montegiorgio.

A darne la notizia sui social il vicesindaco Alan Petrini, il quale ha consigliato gli automobilisti di imboccare la vecchia Strada Maceratese per scendere a valle. Allertata anche la Provincia di cui è presidente il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi. La caduta dell’albero è avvenuta intorno alle 17: la pianta è piombata sulla carreggiata ostruendo tutta la strada: per fortuna in quel momento non passava nessuno. In serata le raffiche sono aumentate e lo stesso Petrini ha consigliato a tutti di fare la massima attenzione.



Il maltempo dovrebbe proseguire per un paio di giorni. Oggi sulla costa le temperature massime non dovrebbero superare i 25-26 gradi e all’interno i 21-22. Prevista pioggia sia in tarda mattinata che nel primo pomeriggio, con acquazzoni nell’entroterra. Nei giorni successivi il ritorno del sereno.