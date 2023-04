FERMO - Passi la multa, ma si possono pagare 21 euro solo per vedersela notificare? È il senso di una protesta che corre sui social lanciata da parte di un automobilista dell’Ascolano pizzicato dall’autovelox in un centro della costa fermana. Uno sgarro quasi impercettibile: andava a 57 km/h contro i 50 previsti.



I dubbi



Lui stesso, però, nel video diffuso sul web tutto fa meno che contestare la multa per eccesso di velocità: quando si supera il limite, anche se di poco, c’è ben poco da protestare. E combattere contro i moderni strumenti di rilevazione è spesso tempo perso. Il problema è legato alle spese di accertamento e notifica. In sostanza pagando la multa entro 5 giorni avrebbe dovuto sborsare 29,40 euro per aver superato il limite di velocità di 7 km/h. A questa cifra, tutto sommato abbordabile, si sono però aggiunti i famigerati 21 euro per le spese legate all’accertamento e alla spedizione della raccomandata a casa del destinatario. Tenendo conto anche dei costi per saldare la spesa alle Poste, siamo a quota 52,90 euro contro i 29,40 euro della multa iniziale.



Il personale



«Anche all’ufficio postale del mio paese dove sono andato per pagare la multa - racconta l’automobilista - sono rimasti basiti quando hanno saputo che dovevo pagare 21 euro per la notifica. Al massimo, mi hanno detto, si tratta di un’operazione che costa 10 euro. Il vero problema è che non sanno più cosa inventarsi per fare cassa». L’automobilista prende spunto dall’episodio per ricordare come gli italiani siano forse un po’ troppo propensi ad accettare qualsiasi angheria, mentre a poca distanza da noi, come in Francia, Spagna o Germania, i cittadini sono pronti a protestare e scendere in strada contro i soprusi.



La frase



«Sempre alle Poste - riprende - mi hanno detto: cosa vuoi farci, questa è l’Italia di oggi. Ebbene, io non l’accetto. Questo era un Paese bellissimo, almeno fino a 30 anni fa andava tutto bene. Ma ormai non è più così e mi chiedo cosa aspettiamo a scendere in strada anche noi e a protestare».