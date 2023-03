PORTO SANT’ELPIDIO - Trecentomila euro del mezzo milione derivante dalle multe al codice della strada andranno a corroborare la macchina della sicurezza. Considerato che per l’anno 2023 si è previsto in bilancio 800mila euro al netto della quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 311.365 euro, l’importo dei proventi risulta pari a 488.634 euro.



La strategia



Su queste basi, per l’anno in corso, è messa in bilancio la quota destinata alle spese per la sicurezza. Dalla segnaletica alle strade fino al personale di polizia, si tratta di rendere la viabilità più agevole e la città sotto controllo. La quota destinata alle spese per la segnaletica stradale, beni e servizi, ripristini stradali e segnaletica orizzontale e verticale è di 71.500 euro. Per il funzionamento dell’ufficio di polizia, per le attività particolari di controllo, le attrezzature e le certificazioni, la videosorveglianza sono previsti altri 156mila euro, di cui 5mila euro per le telecamere e il grosso della somma, ossia 24mila euro, per i controlli di routine delle attrezzature e le certificazioni. Per quanto riguarda le risorse umane, sono previsti in bilancio 100mila euro e riguardano le assunzioni a tempo determinato per 28.400 euro, le spese di previdenza e assistenza per il personale spalmate quindi su 23 addetti per 44mila euro e 17mila euro sono previsti per interventi relativi a progetti per la sicurezza.

Gli anni

Annualmente, dai report della municipale, di media si arriva a cinquemila violazioni al codice della strada con una media settimanale superiore alle 90 violazioni, le richieste di pronto intervento in media sono quattromila l’anno, oltre cento servizi notturni, di cui con pattuglie appiedate, si aggiungono i servizi di controllo rifiuti e decoro urbano, gli interventi negli incidenti stradali, le violazioni inerenti regolamenti comunali e leggi sul commercio, una grande parte di lavoro è concentrata sugli accertamenti anagrafici. I proventi dalle sanzioni sono aumentati, trascurando il biennio Covid, se si pensa che dal report del 2018 segnalava 319mila euro di introiti dalle multe. L’aumento è dovuto alle auto in giro senza assicurazione, che sono aumentate in progressione nel corso degli anni. Siamo arrivati a una multa a settimana di media, cui si aggiungono multe per mancata revisione dei veicoli, si segnala una media di 3 verbali a settimana. Due volte a settimana si svolgono controlli con strumentazione installata sui mezzi della municipale, controlli che si aggiungono agli autovelox.

Il futuro

Il potenziamento delle attività di controllo è passato anche attraverso l’acquisto di automezzi e nuove attrezzature. Spese che si aggiungono a quelle per la videosorveglianza con 90mila euro per potenziare i controlli nelle zone extraurbane, alla Corva e a Cretarola. Nella sala di controllo della municipale c’è il sistema interconnesso, tramite reti private, con la predisposizione di server per collegamenti diretti con Questura e Carabinieri, forze dell’ordine che sanno di poter contare su circa centomila foto giornaliere e collegamenti alla centrale operativa attraverso reti cablate e wireless.