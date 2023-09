FERMO - Finisce l’estate, ma non rallentano i controlli interforze sul territorio, soprattutto nelle ore notturne, per evitare fenomeni molesti e criminalità nei locali, come nelle principali arterie stradali. Nel fine settimana in azione polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza con tanto di unità cinofile ed il supporto delle polizie municipali, che hanno controllato più di 50 veicoli ed identificato 138 persone, alcune con precedenti di polizia, dai reati contro il patrimonio allo spaccio di stupefacenti. I pattugliamenti anno interessato le aree più frequentate dal pubblico, con gli stabilimenti balneari ancora molto affollati viste le temperature ancora gradevoli di questo periodo.

Dodici gli esercizi commerciali, in particolare bar, visitati dalle divise. In uno di questi, un trentenne si è mostrato piuttosto nervoso davanti agli agenti ed al cane antidroga delle Fiamme gialle. Avvicinato dagli operatori, ha consegnato una dose di cocaina, che ha riferito di aver acquistato per uso personale. Una detenzione che gli è valsa una segnalazione ed una sanzione amministrativa. Avevano addosso modiche quantità di hashish, invece, due giovani fermati in rapida successione ai posti di blocco posizionati dalla polizia lungo la Statale Adriatica. Entrambi viaggiavano a bordo delle auto di proprietà e sono stati segnalati alla Prefettura. In alcuni locali della riviera, le forze dell’ordine hanno rilevato situazioni degne di attenzione, trovando una notevole concentrazione di soggetti già noti. Oltre un terzo dei clienti identificati tra un locale di Porto Sant’Elpidio ed uno sul lungomare di Porto San Giorgio avevano precedenti penali. Questura e polizia amministrativa stanno effettuando gli approfondimenti del caso.

L’attenzione degli inquirenti si è concentrata soprattutto in una sala slot aperta di notte, in cui sono stati controllati 3 avventori, tutti pregiudicati. Anche se la bella stagione è ormai alle spalle, nei locali continua a puntare sulla movida e non mancano le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e musica ad alto volume. Le pattuglie sono andate a verificare alcune situazioni che proseguivano tra le 3 e le 4 del mattino e in un paio di casi militari e poliziotti hanno ordinato ai gestori di cessare le attività, nel rispetto degli orari di chiusura. In una discoteca del litorale le divise sono intervenute dietro segnalazione di un furto ai danni di un cliente.

Il cellulare sottratto è stato per fortuna ritrovato poco dopo in un angolo dello stabilimento. Tutto regolare, invece, sul fronte dei controlli di rito nei confronti di persone agli arresti domiciliari. Tutte e 8 le persone destinatarie di misure cautelari erano nelle loro abitazioni. Il questore di Fermo ha infine firmato due fogli di via obbligatori, per altrettanti soggetti noti per reati contro il patrimonio, che per 3 anni hanno ricevuto il divieto di fare nuovamente ingresso rispettivamente a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.