ANCONA Eventi in serie per dare un impulso vitale alla città. Un tasto su cui il sindaco Daniele Silvetti ha battuto ripetutamente lungo la sua campagna elettorale. E adesso che è entrato in possesso della cabina di regia passa ai fatti. Ok, la Regata del Conero, che si svolgerà stamattina al largo del Passetto, non è certo una novità della nuova amministrazione. In realtà nemmeno gli spettacoli all’Anfiteatro Romano, che fino al 2014 hanno mantenuto una periodicità estiva. Ma, se non altro, la riapertura di oggi, con le visite e il recital di Alessandro Preziosi in “Le idi di marzo”, anticipato da un aperitivo con la cantina vinicola Moroder, rappresenta un punto di rottura con la precedente amministrazione che aveva chiuso il sipario sul palco nel cuore dell’area archeologica.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Notte Bianca, c'è lo show di Radio 105: musica e balli nelle location del centro di Ancona



Più riflettori



Silvetti vuole riaccendere più riflettori possibili sulla città, partendo intanto dalla Notte Bianca che torna ad ospitare nomi di fama nazionale per attirare pubblico da fuori provincia. «Il nostro intento è far capire le potenzialità di questa città - ha affermato il sindaco - e continuare con l’idea di eventi diffusi sul territorio, non solo in occasione delle festività». Silvetti guarda in prospettiva: «Vogliamo costruire un cartellone denso di appuntamenti per il 2024» dice. E intanto si prepara al prossimo step, ovvero quello della Notte Bianca del 7 ottobre che per la prima volta vedrà il palco principale posizionato in piazza Cavour. L’animazione con musica e dj set sarà offerta da Radio 105 con Marco Mazzoli.

«Un’occasione per condividere le bellezze della nostra città con gli anconetani e con tutti coloro che vorranno approfittare di questa serata» continua Silvetti. Musica dal vivo e dj set anche nelle altre piazze, in particolare nel luogo della movida anconetana: piazza del Papa, dove fino alle 22 gli avventori saranno accolti dalle note di un concerto e poi dj set ij filodiffusione per coinvolgere tutti i locali della piazza in una proposta omogenea. L’amministrazione, inoltre, per differenziare i target di pubblico, ha pensato ad un’offerta tematica per ogni location.



La movida in centro



Ma non finisce qui. Piazza del Papa non si spegne con la Notte Bianca. Ad ottobre - data ancora da definire - tornerà l’appuntamento Beerday, ovvero la festa della birra. Gli operatori stanno lavorando anche per riportare il mercoledì universitario e, iniziativa inedita, la festa delle matricole in vista della ripartenza dell’anno universitario. Insomma, una serie di appuntamenti per risvegliare il centro città dal torpore. Col rischio, però, di andare incontro nuovamente alle proteste del comitato di quartiere che negli ultimi anni si è battuto duramente per togliere volume alla musica dei locali della piazza.

E per l’amministrazione è il momento anche di mettere mano alle proposte per il periodo natalizio. Che fine farà il maxi contenitore battezzato BiAncoNatale dalla giunta Mancinelli? «Stiamo ragionando su un nuovo format» si limita ad affermare il sindaco. Ma sul Capodanno non ha dubbi: «Riporteremo un grande nome in città». E anche sulla location potrebbe esserci un elemento di novità. Negli ultimi anni dell’era Mancinelli il Capodanno si è svolto in piazza del Papa. «Noi stiamo pensando di andare al Porto antico». Scelta che lascerebbe presagire il coinvolgimento di un artista molto noto, altrimenti la grandezza dell’area non giustificherebbe il bisogno di andare in pezzo di città così slegato dal centro. «Siamo entrati in corsa, ma abbiamo già cambiato marcia» sottolinea il sindaco, che oggi si gioca la sifda della riapertura dell’anfiteatro romano. «Ma la vera sfida - ribatte - la lanciamo all’anno prossimo».