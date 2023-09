ANCONA - Torna la Notte Bianca ad Ancona dopo lo stop negli anni del Covid. Il 7 ottobre il centro accenderà i riflettori sulle principali piazze cittadine, dove musica, balli e intrattenimento saranno i protagonisti della serata-evento che storicamente ha animato il capoluogo nell’avvio di autunno. E, come sempre, ci sono i big a fare da volano per attirare pubblico anche dalla provincia.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Più Notti Bianche e Festival dei Borghi. Il sindaco Silvetti replica all'ex Giunta: «E noi saremmo i copioni?» LA QUERELLE «Notti Bianche e concerti: noi i primi. Possono solo copiarci». Ora il centrosinistra incalza l’amministrazione Silvetti

Il dj set

Al debutto dell’era Silvetti, con un assessorato ad hoc, ai grandi eventi, il titolare della delega Angelo Eliantonio ha optato per una proposta commerciale e adatta alle grandi masse: la brigata dei dj di Radio 105. Marco Mazzoli, anima e conduttore dello Zoo di 105, arriverà ad Ancona con tutta la sua carica di energia e simpatia per far ballare la città nella serata di festa. Ma da indiscrezioni si è saputo che Mazzoli, tra l’altro vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, non sarà l’unico big ad esibirsi il 7 ottobre. Dall’amministrazione comunale bocche cucite sulla line up dell’evento, ma non è da escludere la probabilità che oltre al conduttore ci siano anche le altre adorabili canaglie dello Zoo. In sostanza la Notte Bianca di Ancona, nella versione della nuova giunta, andrà a legarsi al brand dell’emittente nazionale, che più nazionalpopolare di così non c’è. Ma del resto per riempire le piazze bisogna andare incontro al gusto di molti.

Dove si balla

Il main event, ovvero quello con i dj di Radio 105, si terrà in piazza Cavour, adatta ad ospitare un numero molto alto di persone. Ma la musica e l’intrattenimento sarà offerto anche in tutte le altre piazze del centro. Mentre resta fuori l’area del porto antico, dove nelle ultime edizioni era il promoter Franco Corelli ad organizzare il party a cielo aperto nella zona dell’arco di Traiano. Quest’anno gli spettacoli saranno più concentrati lungo la dorsale principale della città: da piazza Cavour a piazza Roma e lungo il Corso, fino piazza del Papa dove l’intrattenimento è stato concordato con gli operatori. Dopo il successo della Festa del Mare, l’assessore Eliantonio mette carbone e alimenta la fiamma dell’entertainment in città.

Il cambio

Dagli esordi una quindicina d’anni fa della Notte Bianca anconetana, con grandi live come Negramaro, Bluebeaters, tutti rigorosamente in piazza Roma, cuore pulsante della serata, la revisione di Eliantonio ha trasferito l’attrazione principale in piazza Cavour. Uno spazio molto più grande, dove l’ultima volta che è stato fatto un evento musicale di rilievo bisogna andare indietro addirittura al 2009 quando con Adriatico Mediterraneo si è esibito Emir Kusturica. Un passaggio del testimone curioso: da un autore tra i più apprezzati a livello internazionale allo Zoo di 105.