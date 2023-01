FERMO - Movida sì, ma occhio alle regole. Crescono locali e iniziative sulle costa e crescono i controlli delle forze dell’ordine nei fine settimana. Spunta la droga, comunque poca, e spunta anche un bar che rischia un’altra chiusura dopo quella dei mesi scorsi. E’ il bilancio delle operazioni partite venerdì e terminate ieri sera. A coordinare è la Questura, in strada ci sono polizia, carabinieri, finanza (con l’unità cinofila) e, per Porto Sant’Elpidio, anche polizia locale. In tutto identificate più di 120 persone, con una significativa percentuale di soggetti con precedenti di polizia; controllati anche 76 mezzi. Divise in 9 esercizi pubblici con segnalazione in Prefettura per 7 persone sorprese in possesso di modiche quantità di droga. Quindi due multe sulle strade e un’auto sotto sequestro.



Le verifiche



Nel bar finito nel mirino, ispezionato anche con il cane antidroga, è stato trovato un grammo di cocaina, lasciato cadere da uno degli avventori. La situazione del locale è ora al vaglio del questore visto che l’esercizio era stato già oggetto di una chiusura nei mesi scorsi. La polizia parla anche di numerosi clienti con precedenti penali. Ad aggravarne la posizione il fatto che all’atto del controllo fosse presente una barista straniera non in regola con le norme sul lavoro e, soprattutto, con quelle relative al soggiorno sul territorio nazionale, visto che è risultata clandestina.



I dubbi



Sempre sulla costa, durante il controllo davanti all’ingresso di un altro bar, trovato poi un po’ di hashish e identificati gli avventori con precedenti di polizia, vale a dire la quasi totalità dei clienti. In un altro locale poco distante sempre il cane antidroga ha fiutato un altro grammo di hashish, stavolta negli abiti della stessa titolare che, scoperta, ha consegnato spontaneamente la droga; è stata quindi segnalata alla Prefettura.



Gli accertamenti



Fra le verifiche, quella in un night dove le forze dell’ordine hanno trovato ancora droga, ma non più di un paio di grammi di hashish, consegnata spontaneamente da una delle ballerine. Infine, in una zona centrale di Fermo, sono stati pizzicati 4 giovani seduti su una panchina che stavano fumando droga. In questo caso sono stati costretti a consegnare agli agenti sette spinelli.