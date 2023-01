Sostanze stupefacenti in bar e night, sorpresi anche i giovani con gli "spinelli"

FERMO - Assolutamente positivo il risultato raggiunto in termini di prevenzione e irrogazione di sanzioni amministrative per stupefacenti, relativamente ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine durante il weekend sulla movida.

I controlli hanno viste impegnate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, che si è avvalsa dell’unità cinofila per la ricerca di stupefacenti. Ai servizi ha concorso anche la Polizia Municipale di Porto sant’Elpidio. Identificate più di 120 persone, con una significativa percentuale di soggetti con precedenti di polizia, e 76 autoveicoli controllati. Sono stati, altresì, sottoposti a controllo 9 esercizi pubblici e segnalate amministrativamente alla Prefettura 7 persone sorprese in possesso di modiche quantità di droga. In un bar sulla costa il cane antidroga della Guardia di Finanza, rilevava la presenza di un involucro contenente cocaina per circa 1 grammo, lasciato cadere da uno degli avventori.

La situazione del locale è ora al vaglio del Questore di Fermo in quanto l’esercizio era stato già oggetto di un provvedimento di chiusura. Numerosi clienti sono risultati gravati da precedenti penali, circostanza che fa ritenere il bar un pericoloso luogo di ritrovo. Ad aggravarne la posizione, ancora, la circostanza che all’atto del controllo fosse presente una barista straniera non in regola con le norme sul lavoro.

A pochi chilometri di distanza, sempre sul litorale, durante il controllo, davanti all’ingresso di un altro bar veniva rinvenuta della sostanza stupefacente (hashish) pari a circa 1 grammo. In seguito, in un altro bar poco distante, il cane antidroga della Guardia di Finanza “scovava” una dose di hashish di 1 grammo occultata addirittura negli abiti della stessa titolare che, vistasi scoperta, consegnava spontaneamente la droga.

Durante la notte, invece, veniva effettuato un controllo in un night della costa. Anche in questo caso veniva rinvenuta della sostanza stupefacente tipo hashish per un totale di 2 grammi, consegnata spontaneamente da una delle intrattenitrici. Infine, in una zona centrale della città di Fermo, gli operatori procedevano al controllo di 4 giovani seduti su una panchina. Gli stessi, richiesti se avessero stupefacente, consegnavano 7 “spinelli” pronti per l’uso e pertanto verranno sanzionati amministrativamente.