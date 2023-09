FERMO - Il red carpet della Mostra del cinema di Venezia ha segnato il suo ritorno, dopo mesi difficili e ben 45 giorni di coma, per le complicanze di una polmonite virale. Giorgio Montanini è tornato e dopo un lungo silenzio, lo ha fatto raccontandosi attraverso i social. «Sono passati tre mesi intensi, ho sfiorato la morte – scrive l’attore e stand up comedian - Per dare una svolta alla mia vita è servito il reparto di rianimazione... non sono capace di fare le cose con moderazione, non sono sobrio in nulla».

Il mese

La data più nera per Montanini è quella del 23 maggio, giorno in cui, mentre sta leggendo un copione, ha un improvviso svenimento. È l’inizio di un lungo ricovero con un mese e mezzo in terapia intensiva e di un’estate trascorsa tra ospedale e riabilitazione ed ora un capitolo nuovo tutto da scrivere ed interpretare. Non poteva scegliere scenario più prestigioso per il rientro: la passerella del Lido, per la presentazione di Enea, film che consolida la sua collaborazione con Pietro Castellitto. «E’ la mia seconda partecipazione al festival del cinema di Venezia, la seconda volta al fianco di un autentico genio, un artista immenso, un fratello, Pietro Castellitto. Enea è un film straordinario e i dieci minuti di standing ovation ricevuti ieri sono solo il primo attestato di stima da parte del pubblico». Montanini aveva già recitato in Predatori di Castellitto, in cui vestiva i panni di Claudio Vismara, irascibile proprietario di un negozio d’armi dalle simpatie fasciste. In Enea è invece un potente giornalista d’inchiesta. Superato il periodo più difficile della sua vita, l’artista riapre la sua carriera con tanti impegni. Un nuovo set cinematografico ad ottobre, che lo vedrà insieme a Valerio Mastrandrea, tre film nelle sale, tra cui proprio Enea, che uscirà all’inizio del 2024, mentre il ritorno a teatro è fissato per il mese di dicembre.