FERMO - Rubano 60mila euro in rotoli di preziosi in una gioielleria di Fermo: due nomadi incastrate dai video. Carabinieri della Stazione di Fermo, con un'azione tempestiva e coordinata con i militari di Osimo, hanno recuperato la preziosa refurtiva e denunciato due donne provenienti da una comunità nomade, sospettate di un audace furto in una gioielleria di Fermo.

Il negozio era stato teatro di un furto aggravato, con un danno stimato intorno ai 60.000 euro.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno giocato un ruolo cruciale nell'identificare i presunti responsabili: due donne, una nata nel 1975 e l'altra nel 1996, entrambe pregiudicate e appartenenti a una comunità nomade. Grazie all'analisi dei filmati e alla collaborazione operativa con i Carabinieri della Compagnia di Osimo, è stato possibile individuare le donne coinvolte nel furto. Nel mese di luglio, le due donne si erano introdotte nella gioielleria, asportando tre rotoli contenenti preziosi oggetti in oro. Dopo il colpo, si erano dileguate. Tuttavia, nel corso delle successive attività investigative, una parte della refurtiva è stata identificata tra gli oggetti preziosi rinvenuti dai Carabinieri di Osimo, all'interno della disponibilità di una delle sospettate.