Ancona, i dipendenti dell'hotel con spiaggia sono “in nero”: blitz della Finanza. Scontrini: multato un negozio su tre

ANCONA - In quell' hotel, con annessa spiaggia, c'erano ben dieci lavoratori completamente in nero e altri 54 impiegati in maniera irregolare: denunce e maxi multa da parte della guardia di Finanza del Gruppo di Ancona. È uno dei risultati della campagna di controllo delle Fiamme gialle doriche, che ha mostrato, anche, diverse irregolarità nell'emissione degli scontrini in più di un terzo dei casi esaminati

L'indagine del gruppo l Gruppo di Ancona, in collaborazione con l’Inps e l’Inail, ha consentito di individuare una società titolare della gestione di una struttura alberghiera nella provincia dorica che utilizzava personale completamente “in nero” o illecitamente impiegato da tre distinte società non autorizzate, al fine di eludere i previsti obblighi contributivi. I lavoratori venivano impiegati come camerieri nel ristorante dell’hotel, per il servizio di pulizia delle stanze e per la gestione dell’annessa spiaggia. Durante il periodo estivo sono stati impiegati ben 10 lavoratori completamente “in nero” e 54 impiegati in modo irregolare (cui si aggiungono 11 lavoratori in nero e 33 irregolari impiegati nel periodo precedente), con una evasione contributiva complessiva pari ad oltre 275.000 euro e l’irrogazione di sanzioni in materia di lavoro nero per oltre 175.000 euro.

Due attività sospese

Il Gruppo di Ancona e le Compagnie di Jesi e Falconara Marittima e le Tenenze di Osimo e Fabriano, in questi ultimi mesi estivi hanno effettuato numerosi e mirati accessi in tutti i settori economici, dalle attività commerciali (gestite da soggetti italiani e stranieri), ai liberi professionisti e, nel fine settimana e nelle fasce orarie serali e/o notturne, ai locali della “movida” della riviera dorica.

I controlli hanno interessato complessivamente 78 operatori economici ed hanno consentito di individuare 35 lavoratori completamente “in nero”, 64 lavoratori assunti in modo irregolare (vale a dire il salario e/o condizioni lavorative diverse da quelle contrattualizzate) ed elevare contestazioni nei confronti di 21 datori di lavoro. Gli imprenditori verbalizzati dovranno provvedere alla liquidazione delle contribuzioni previdenziali ed assicurative evase e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. Alle attività commerciali coinvolte sono state comminate sanzioni per non aver rispettato la normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale in relazione agli operai trovati a svolgere attività lavorative senza essere stati assunti oppure con assunzioni irregolari. Inoltre, i controlli svolti hanno permesso di avanzare complessivamente 10 proposte di sospensione dell’attività imprenditoriale. Di queste, due, al momento sono state sospese.

Scontrini: multato un commerciante su tre

I militari delle Fiamme Gialle anconetane, in parallelo all’attività di contrasto al lavoro nero, hanno effettuato, inoltre, numerosi accertamenti in materia di corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali) constatando molte violazioni: circa il 35% degli esercizi controllati è stato sanzionato per omessa memorizzazione dei dati, ovvero per la mancata installazione/verifica periodica del misuratore fiscale.